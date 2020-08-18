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Hatay'da "Mahalle Denetim Ekiplerinden" sıkı denetim

HATAY HABERLERİ  | 18.08.2020 15:30 | Son Güncelleme

Hatay'da "Mahalle Denetim Ekiplerinden" sıkı denetim

Hatay'da oluşturulan "Mahalle Denetim Ekipleri" yaşam alanlarındaki kontrolleri sürdürüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Antakya Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan, aralarında polis, çevre mühendisi ve biyologların da olduğu ekipler, kentin en işlek caddelerinde denetimlerini sıklaştırdı.

Saray Caddesi'ndeki iş yerlerinde incelemede bulunan ekipler, sosyal mesafe, maske, dezenfektan kontrolü yaptı.

İş yerlerindeki ortak kullanım alanları ile sokak ve parklarda da denetim yapan ekipler, maske takmayanları uyardı, maskesi olmayanlara maske verdi.

Otel ve konaklama tesislerini de denetleyen ekiplerin, kurallara uymayan bazı işletme ve vatandaşlara para cezası kestiği öğrenildi.

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