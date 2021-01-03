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Hatay'da marketten hırsızlık güvenlik kamerasında

HATAY HABERLERİ  | 03.01.2021 11:40 | Son Güncelleme

Hatay'da marketten hırsızlık güvenlik kamerasında

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir marketten hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Sutaşı Mahallesi'nde bulunan bir markete gece saatlerinde gelen şüpheli, iş yerinin camını kırarak içeri girdi.

Şüpheli, raflarda bulunan sigaraları alarak olay yerinden kaçtı.

Market sahibinin ihbarı üzerine çalışma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), olayı gerçekleştirdiğini belirledikleri S.C'yi gözaltına aldı.

Öte yandan hırsızlık anı marketin güvenlik kamerasına da yansıdı.

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