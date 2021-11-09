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Hatay'da meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı

09.11.2021 19:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

M.A.K. idaresindeki 31 MAY 77 plakalı otomobil, M.A. yönetimindeki 31 HZ 663 plakalı kamyonet ve M.D'nin kullandığı 31 ABR 821 plakalı otomobil, Antakya-İskenderun kara yolunda otogar mevkisinde çarpıştı.

Kazada yaralanan, üç araçtaki 7 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bir süre aksayan trafik, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

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