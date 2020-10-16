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Hatay’da mezarlıklarda 32 kamyonet dolusu çöp toplandı

HATAY HABERLERİ  | 16.10.2020 15:57 | Son Güncelleme

Hatay’da şehir mezarlığında temizlik ve bakım çalışmaları gerçekleştirildi.Hatay Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ekiplerince, vatandaşların mezarlık ziyaretlerini daha rahat ve sağlıklı bir şekilde yapmaları amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında ot temizliği, yolların bakım ve düzenleme çalışması ile çeşme ve ihtiyaç alanlarının onarımı yapıldı.Kötü görüntüye sebep olan alanlarda da çalışmaların yapıldığı mezarlıklarda 32 kamyonet dolusu çöp toplandı.

Hatay’da şehir mezarlığında temizlik ve bakım çalışmaları gerçekleştirildi.
Hatay Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ekiplerince, vatandaşların mezarlık ziyaretlerini daha rahat ve sağlıklı bir şekilde yapmaları amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında ot temizliği, yolların bakım ve düzenleme çalışması ile çeşme ve ihtiyaç alanlarının onarımı yapıldı.
Kötü görüntüye sebep olan alanlarda da çalışmaların yapıldığı mezarlıklarda 32 kamyonet dolusu çöp toplandı. Çöpler arasında içki şişelerinde olması dikkat çekti.

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