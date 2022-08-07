YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Hatay'da minibüsün çarptığı kadın öldü

Hatay'da minibüsün çarptığı kadın öldü

07.08.2022 01:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da minibüsün çarptığı kadın öldü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde minibüsün çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'nde, İ.O'nun kullandığı 31 C 2401 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Semire Kara'ya (74) çarptı.

Yaralanan Kara, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Semire Kara, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hatay'da gönüllüler Geçilmez Kanyonu'nu temizlediHatay'da gönüllüler Geçilmez Kanyonu'nu temizledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'ye Değer Katanlar Ödül Töreni'nde konuştu: (1)Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'ye Değer Katanlar Ödül Töreni'nde konuştu: (1)
İzmir'de düzenlenen operasyonda ilçe nüfus müdürünün de aralarında olduğu 5 kişi tutuklandıİzmir'de düzenlenen operasyonda ilçe nüfus müdürünün de aralarında olduğu 5 kişi tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İskenderun Hatay

Hatay Namaz Vakitleri 7 Ağustos Pazar

İmsak
04:09
Sabah
05:40
Öğle
12:46
İkindi
16:32
Akşam
19:43
Yatsı
21:07
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yasal olarak ölüydü! Karısı gerçekten öldürdü

Yasal olarak ölüydü! Karısı gerçekten öldürdü

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Yavaşlayın ve sizin için gerçekten neyin önemli olduğunu düşünün

Yavaşlayın ve sizin için gerçekten neyin önemli olduğunu düşünün

Beyazlamaya başladıysa hemen doktora koşun

Beyazlamaya başladıysa hemen doktora koşun

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.