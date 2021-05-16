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Hatay'da motosiklet ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

16.05.2021 21:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da motosiklet ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Hatay'ın Hassa ilçesinde, motosiklet ile minibüsün çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hassa-Gaziantep karayolunda, Mustafa Doğan yönetimindeki 31 V 9462 plakalı motosiklet ile plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen minibüs çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Mustafa Doğan ile yolcu konumundaki Osman Balcı ağır yaralanırken, minibüs sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Kazayı görenler, durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Hayati tehlikesi bulunan Osman Balcı burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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