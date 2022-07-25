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Hatay'da orman yangınlarına karşı anonslu uyarı

25.07.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da orman yangınlarına karşı anonslu uyarı

Hatay İl Jandarma Komutanlığınca orman yangınlarına karşı kent genelinde anonslu uyarı yapıldı.

Jandarma ekipleri, Hatay Valiliği koordinesinde, camilerden ve ekip araçlarından yaptığı anonslarla vatandaşları orman yangınlarına karşı uyardı.

Anonslarda, kentin büyük bir bölümünün ormanlık alanlarla kaplı olduğu hatırlatılarak, anız ve ateş yakılmaması konusunda duyarlı olunması istendi.

Ayrıca, çalışma kapsamında mahalle muhtarlarının da arasında olduğu 10 bin 803 kişiye orman yangınlarına karşı alınacak tedbirler konusunda kısa mesajlı bilgilendirme yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Hatay anons jandarma orman yangınları

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Sabah
05:30
Öğle
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Hatay ATM’LER

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