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Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

05.08.2022 23:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Hatay'ın Samandağ ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

İkiz Köprü mevkisindeki ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Hatay Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye 5 arazöz ve su tankeri yönlendirildi.

Yangına müdahale ediliyor.

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yangın Hatay

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