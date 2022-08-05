Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Hatay'ın Samandağ ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

İkiz Köprü mevkisindeki ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Hatay Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye 5 arazöz ve su tankeri yönlendirildi.

Yangına müdahale ediliyor.



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