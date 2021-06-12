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Hatay'da otomobil yayaya çarpıp dereye devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

12.06.2021 21:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da otomobil yayaya çarpıp dereye devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

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Hatay'ın Defne ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, dereye devrilen araçtaki 3 kişi yaralandı.

Ballıöz Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yaya Süleyman Oflazoğlu'na çarparak dereye devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Süleyman Oflazoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Araçta bulunan ve yaralanan 3 kişi ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Otomobil çekici yardımıyla dereden çıkarıldı.

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