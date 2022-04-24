Hatay'da otomobilde 310 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Hatay'ın Hassa ilçesinde 310 kilogram kaçak tütün ele geçirilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye araçla kaçak tütün getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Güvenlik güçleri, ilçede durdurdukları otomobilde 310 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.

Sürücü A.K. gözaltına alındı.



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