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Hatay'da otomobilde 32 bin 700 uyuşturucu hap ele geçirildi

16.09.2022 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da otomobilde 32 bin 700 uyuşturucu hap ele geçirildi

Hatay'da otomobilde 32 bin 700 uyuşturucu hap ele geçirildi

Hatay'da bir otomobilin bagajındaki valizde 32 bin 700 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Belen-İskenderun yolunda bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, bagajdaki valize saklanmış 32 bin 700 uyuşturucu hap bulundu.

Polis, otomobildeki A.Ö. ve H.Ö'yü gözaltına aldı.

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