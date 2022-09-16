Hatay'da otomobilde 32 bin 700 uyuşturucu hap ele geçirildi

Hatay'da bir otomobilin bagajındaki valizde 32 bin 700 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Belen-İskenderun yolunda bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, bagajdaki valize saklanmış 32 bin 700 uyuşturucu hap bulundu.

Polis, otomobildeki A.Ö. ve H.Ö'yü gözaltına aldı.



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