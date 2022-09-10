Hatay'da otomobilde gümrük kaçağı 245 kilogram tütün ele geçirildi

Hatay'ın Hassa ilçesinde gümrük kaçağı 245 kilogram tütün ele geçirilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Akbez Mahallesi'nde bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada 245 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, sürücü A.İ. gözaltına alındı.



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