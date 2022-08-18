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Hatay'da otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

18.08.2022 21:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

Hatay'da otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, otomobilinde uyuşturucu madde ele getirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent girişinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Dedektör köpek "Tonaj"ın da destek verdiği aramada, otomobilin torpido kısmında 567 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Araçta bulunan M.Ş. gözaltına alındı.

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