Hatay'da otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, otomobilinde uyuşturucu madde ele getirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent girişinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Dedektör köpek "Tonaj"ın da destek verdiği aramada, otomobilin torpido kısmında 567 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Araçta bulunan M.Ş. gözaltına alındı.



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