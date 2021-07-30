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Hatay'da otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen sürücü tutuklandı

30.07.2021 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen sürücü tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilinin motor kısmında 600 gram esrar bulunan sürücü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurduğu otomobilde narkotik köpekle arama yaptı.

Polis, aracın motor kısmında 600 gram esrar ele geçirdi, sürücüyü gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü tutuklandı.

Hatay'da otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen sürücü tutuklandı

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