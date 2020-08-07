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Hatay'da otomobiliyle polisten kaçan şüpheli yolda yürüyen çocuğa çarptı

HATAY HABERLERİ  | 07.08.2020 17:01 | Son Güncelleme

Hatay'da otomobiliyle polisten kaçan şüpheli yolda yürüyen çocuğa çarptı

Hatay'da, polisin "dur" ihtarına uymayarak otomobiliyle kaçan şüphelinin, 11 yaşındaki çocuğa çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yunus timleri, 30 suçtan kaydı bulunan Ö.A'yı merkez Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde durdurmaya çalıştı.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayıp otomobiliyle kaçmaya başlayan Ö.A, ailesiyle yolda yürüyen 11 yaşındaki Esma İbrahim'e çarptı.

Kaçmayı sürdüren Ö.A, ekiplerin takibi sonucu gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde bir miktar esrar ele geçirildi.

Öte yandan, zanlının 11 yaşındaki çocuğa çarpıp kaçması çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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