Hatay'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Adnan Gezer'in (59) kullandığı 31 N 1377 plakalı motosiklet, A.D. idaresindeki 31 AID 998 plakalı otomobille Kırıkhan-Kumlu kara yolunda çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Gezer'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Adnan Gezer'in cenazesi Kırıkhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü A.D. gözaltına alındı.



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