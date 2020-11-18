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Hatay'da otoyolda yarışan 2 motosiklet sürücüsüne para cezası

HATAY HABERLERİ  | 18.11.2020 12:56 | Son Güncelleme

Hatay'da otoyolda yarışan 2 motosiklet sürücüsüne para cezası

Hatay'da otoyolda yarışan 2 motosiklet sürücüsüne para cezası

Hatay'da, otoyolda yarış yaparak trafiği tehlikeye sokan 2 motosiklet sürücüsüne 9 bin 750 lira ceza verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Payas-Dörtyol Otoyolu'nda motosikletle yarış yapıldığı bilgisi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, otoyolda motosikletleriyle yarıştığını belirlediği N.B. ile H.M'yi yakaladı.

Trafiği tehlikeye sokan ve araç kullanma kurallarına aykırı davranan 2 sürücüye 4 bin 875'şer lira ceza verildi.

Yarışta kullanılan ve tescil kaydı bulunmayan motosikletlerden biri de trafikten men edildi.

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