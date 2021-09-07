Hatay'da park halindeki 22 aracın lastiklerini kesici aletle patlatan şüpheli gözaltına alındı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde park halindeki 22 aracın lastiğini kesici alet kullanarak patlatan zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım Beyazıt Caddesi’nde park halindeki 22 aracın lastiğini dün gece patlatan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarından eşkalini belirledikleri şüphelinin adresine operasyon düzenleyen polis, S.K'yi gözaltına aldı.

Zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.

Öte yandan, S.K'nin araçların lastiğini kesici aletle patlattığı anlar iş yerlerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.



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