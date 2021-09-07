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Hatay'da park halindeki 22 aracın lastiklerini kesici aletle patlatan şüpheli gözaltına alındı

07.09.2021 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zanlının araçların lastiğini patlattığı anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde park halindeki 22 aracın lastiğini kesici alet kullanarak patlatan zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım Beyazıt Caddesi’nde park halindeki 22 aracın lastiğini dün gece patlatan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarından eşkalini belirledikleri şüphelinin adresine operasyon düzenleyen polis, S.K'yi gözaltına aldı.

Zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.

Öte yandan, S.K'nin araçların lastiğini kesici aletle patlattığı anlar iş yerlerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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