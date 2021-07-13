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Hatay'da patlayıcı yüklü otomobilin infilak etmesiyle ilgili davanın duruşması görüldü

13.07.2021 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da patlayıcı yüklü otomobilin infilak etmesiyle ilgili davanın duruşması görüldü

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2019'da patlayıcı yüklü otomobilin kasisten geçtiği sırada meydana gelen patlama ve araçtaki 3 Suriyelinin ölmesiyle ilgili 2'si tutuklu 9 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, biri hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma veya el değiştirme" suçlarından 26 yıla kadar, diğerleri için de "silahlı terör örgütüne silah sağlama" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Suriyeli sanıklardan Muhammed Fatih Y. ve Basil El D, tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklardan bazıları ve avukatlar da duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, tercüman aracılığıyla Suriyeli sanıklara haklarındaki suçlamaları hatırlattı.

Basil El D. savunmasında, 2015 yılından bu yana Türkiye'de olduğunu ve hiçbir zaman bir suça karışmadığını öne sürdü.

Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Muhammed Fatih Y'nin mevcut halinin devamına, Basil El D'nin ise tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olayın geçmişi ve iddianame

Reyhanlı'da 5 Temmuz 2019'da Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde otomobilde patlama meydana gelmiş ve araçtaki 3 Suriyeli ölmüştü.

Olaya ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede 9 sanıktan biri hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma veya el değiştirme" suçlarından 26 yıla kadar, 8'i için de "silahlı terör örgütüne silah sağlama" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

İddianamede, taşınan patlayıcının araç kasisten geçtiği sırada infilak ettiği belirtilerek, "Olay yerinden elde edilen patlayıcı atıkları üzerinde yapılan kriminal inceleme neticesinde patlayıcı maddenin RDX ve TNT etkili olduğu belirlenmiştir. Söz konusu patlayıcı maddelerin terör örgütlerince sıklıkla kullanılan askeri amaçlı fabrikasyon patlayıcılardan olduğu, 2015-2019 yıllarında silahlı terör örgütü PKK tarafından 186 olayda kullanıldığı belirlenmiştir." ifadelerine yer verilmişti.

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