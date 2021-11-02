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Hatay'da refüje çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı

02.11.2021 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kontrolden çıkan kamyonun refüje çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Sabit Y'nin kullandığı 31 AAT 758 plakalı kamyon, Deniz Alayı mevkisinde kaygan zemin nedeniyle kontrolden çıkıp refüje çarparak durdu.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan sürücüyü ilk müdahalenin ardından İskenderun Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.

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