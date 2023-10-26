YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Hatay'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Hatay'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

26.10.2023 07:08 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'ın Belen ilçesinde, refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Hatay'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

E.Ş. idaresindeki 06 CTR 992 plakalı otomobil, İskenderun-Antakya kara yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

Otomobilin motor kısmından alevlerin yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdükten sonra araç içerisinde sıkışan sürücüyü çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Büyük bir kısmı yanan araç, kullanılamaz hale geldi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Başakşehir’de iş yerinde doğalgaz patlaması: Müdahale sırasında 1 kişi dumandan etkilendiBaşakşehir’de iş yerinde doğalgaz patlaması: Müdahale sırasında 1 kişi dumandan etkilendi
Down sendromlu 7 yaşındaki Muhammet’in acı ölümüDown sendromlu 7 yaşındaki Muhammet’in acı ölümü
Söke’de ilçe protokolü 100. Yıl için koştuSöke’de ilçe protokolü 100. Yıl için koştu
Anahtar Kelimeler:
Hatay Belen

Hatay Namaz Vakitleri 27 Ekim Cuma

İmsak
05:26
Sabah
06:46
Öğle
12:24
İkindi
15:25
Akşam
17:53
Yatsı
19:07
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Gizemli nesne hareketli dakikalar yaşattı! "UFO mu kurgu mu?"

Gizemli nesne hareketli dakikalar yaşattı! "UFO mu kurgu mu?"

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Kendisi 28 kocası 70 yaşında! "Gerçek aşk" diyerek savundu ama...

Kendisi 28 kocası 70 yaşında! "Gerçek aşk" diyerek savundu ama...

Gazze'de mucize! Ölen annesinin karnından sağ çıktı

Gazze'de mucize! Ölen annesinin karnından sağ çıktı

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.