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Hatay’da şafak vakti uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

HATAY HABERLERİ  | 15.11.2020 23:28 | Son Güncelleme

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde şafak vakti düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Yayladağı İlçe Emniyet Amirliğine bağlı ekipler, ilçede uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini engellemek için çalışma başlattı.

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde şafak vakti düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Yayladağı İlçe Emniyet Amirliğine bağlı ekipler, ilçede uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini engellemek için çalışma başlattı. Ekipler aldıkları bilgi doğrultusunda Çabala Mahallesinde bir eve şafak vakti operasyon düzenledi. Ekiplerin narkotik köpeği “Ares” eşliğinde yaptıkları aramada elektrik prizi içerisinde gizlenmiş halde, 22 gram metamfetamin maddesi ve 13 gram takoz esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili M.Ç.,M.K. ve S.T. adlı şahıslar İlçe Emniyet amirliği ekipleri tarafından ifadeleri alındıktan sonra nöbetçi mahkemeye çıkarılmak üzere gözaltına alındı.

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