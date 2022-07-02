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Hatay'da sahte altınla dolandırıcılık iddiasına 3 tutuklama

02.07.2022 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da sahte altınla dolandırıcılık iddiasına 3 tutuklama

Hatay'da sahte altınla dolandırıcılık iddiasına 3 tutuklama

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, bir kuyumcuda sahte altın bozdurdukları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir kuyumcuda sahte altın bozdurarak dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin V.N, Y.O.Ç, Y.E.K. ve H.I.Ö. olduğunu tespit etti.

Ekipler, 4 zanlıyı Gözcüler Mahallesi'nde kullandıkları otomobilde yakaladı.

Araçta, sahte olduğu belirlenen 17 gram altın da ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan V.N, Y.O.Ç. ve Y.E.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Reyhanlı emniyet sahte

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