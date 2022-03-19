Hatay'da sahte banknotla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı

Hatay'ın Hassa ilçesinde üst aramalarında sahte banknotlar ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bintaş Kavşağı'nda şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Ekipler, otomobilde bulunan A.S.T, A.C.A. ve S.P'nin üst aramasında 100 liralık banknotlar halinde sahte 4 bin 800 lira ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.



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