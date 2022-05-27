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Hatay'da sahte döviz operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı

27.05.2022 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da sahte döviz operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı

Hatay'ın Hassa ilçesinde, üst aramaları ve araçlarında sahte döviz ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte para taşındığı bilgisi üzerine Hassa-Kırıkhan kara yolunda bir otomobili durdurdu.

Araç ve şüphelilerin üst aramasında, 5 bin 400 dolarlık sahte banknot ele geçirildi.

Sürücü J.E. ile araçtaki F.E. ve A.E. gözaltına alındı.

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