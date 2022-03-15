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Hatay'da sahte kimlikle başkası adına kredi çekmeye çalışan kişi yakalandı

15.03.2022 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da sahte kimlikle başkası adına kredi çekmeye çalışan kişi yakalandı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde sahte kimlikle başkası üzerine bankadan kredi çekmek isteyen kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte kimlikli bir kişinin bankadan kredi çekmek için başvuru yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, zanlı R.K'yi İstanbul'da doktor olarak çalışan bir kişi üzerine kredi çekmek isterken sahte kimlikle banka şubesinde yakaladı.

Şüphelinin, aynı kişi üzerine başka bankalardan 100 bin lira ihtiyaç kredisi kullandığı ve kredi kartından da 33 bin lira çektiği belirlendi.

R.K'nin üst aramasında da 7 bin 100 liralık sahte banknot, 4 farklı kişi adına düzenlenmiş sahte kimlik ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

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