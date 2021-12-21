Hatay'da sahte ve kaçak içki operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sahte ve kaçak içki operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi piyasaya sahte ve kaçak içki sürüleceği bilgisi üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Güvenlik güçleri, ev ve iş yerlerinde yaptığı aramada, 261 litre sahte içki, 33 şişe sahte bandrollü kaçak içki ile 500 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyete götürüldü.



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