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Hatay’da salgın hastalıkların önüne geçilecek

13.02.2023 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’den Hatay’a giden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’e, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın başkanlığında yapılan toplantıda, muhtemel salgın hastalıkların önüne geçilmesi için yürütülecek çalışmalara ilişkin yetki verildi.

Hatay’da salgın hastalıkların önüne geçilecek

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından çok sayıda iş makinesi ve personeli ile bölgeye giden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, belediye personelleri ile Hatay Defne’de çalışmalarına devam ediyor. Ali Yıldırım Sezer, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın başkanlığında, Hatay Bölge Koordinatörü Amasya Valisi Mustafa Masatlı katılımıyla düzenlenen koordinasyon toplantısında, Hatay’ın tüm ilçelerinin ilaçlanması, vektör mücadelesi, dezenfeksiyon ve hijyenin sağlanması işleri konusunda koordinasyon yetkilisi olarak görevlendirildi.

Hatay’da ilaçlama ve dezenfeksiyon gibi çalışmalarla hijyenin sağlanmasıyla ilgili, tüm ilçeler ile yardımcı olacak belediyeler arasındaki koordinasyonun sağlanması, iş ve işlemlerin yürütülmesi konusunda Başkan Sezer’e yetki verildi. Görevlendirmenin ardından Başkan Sezer, belediyelerle iş birliği içinde, Defne ve Antakya başta olmak üzere gerekli tedbirlerin alınmasıyla ilgili çalışmalara başladı.

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