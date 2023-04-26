Hatay’da seçim konteynırları böyle görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkımın yaşandığı illerin başında yer alan Hatay’a gelen YSK Başkanı Ahmet Yener, vali, başsavcı ve ilçe seçim kurulu başkanlarıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrasında oy kullanılması için oluşturulan konteynırları gezerek incelemelerde bulunan YSK Başkanı Yener, Hatay’ın seçime hazır olduğunu söyledi.

“Güvenli bir şekilde oy kullanılacak konteynırlar oluşturulmuş”

Hatay’da seçim öncesinde yapılan çalışmalara değinen Yener, şunları söyledi:

“Depremin meydana geldiği günden beri YSK olarak ekiplerimiz ara ara incelemelerde bulundu. En son bir heyetimiz hafta içinde Malatya’da incelemelerde bulundu. Yarın bir heyetimiz Adıyaman ve Şanlıurfa’da incelemelerde bulunacaklar. Bugün de ben depremden en çok etkilenen iller arasında olan Hatay’a gelip son gelinen nokta nedir, onları inceledik. Sayın valimize ve ilçe seçim kurulu başkanlarına ve personellerine teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir çalışma yapmışlar. Vatandaşların güvenli bir şekilde oylarını kullanabileceği konteynır alanlar oluşturulmuş. Büyük ihtimal depremden etkilenen diğer illerimizde de bu ve buna benzer konteynırlarımız kullanılacak. Sizlerin de gördüğü gibi seçmenlerin oy kullanmaları için gayet güvenli alanlar oluşturulmuş. Gördüğümüz kadarıyla 18 gün içinde de kalan eksiklikler giderilecek. Hatay’ımız şu an için seçime hazır vaziyette. Vatandaşlarımız ve tüm siyasi partiler şundan emin olabilir; seçim güvenliği özelinde tüm tedbirler alınmıştır. Hatay’da 350 bin civarında oy kullanılacağı tahmin ediliyor. Şu an için net bir sayı söylemek yanlış olur.”

