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Hatay’da, şehit yakınları ve gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı

HATAY HABERLERİ  | 17.09.2020 16:37 | Son Güncelleme

Hatay’da 8 şehit yakını ve 12 gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.Maske ve sosyal mesafe kuralına dikkat edilen törende konuşan Hatay Valisi Rahmi Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına 8 şehit yakınına ve 12 gaziye Devlet Övünç Madalyasını ve Beratlarını vereceğini belirterek “Yıllardır süren terörle mücadeleden 15 Temmuz hain darbe girişimine kadar milletçe hep birlikte savaştık.

Hatay’da 8 şehit yakını ve 12 gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.
Maske ve sosyal mesafe kuralına dikkat edilen törende konuşan Hatay Valisi Rahmi Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına 8 şehit yakınına ve 12 gaziye Devlet Övünç Madalyasını ve Beratlarını vereceğini belirterek “Yıllardır süren terörle mücadeleden 15 Temmuz hain darbe girişimine kadar milletçe hep birlikte savaştık. O karanlık gecede Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile hainlere ve onların işbirlikçilerine hep birlikte karşılık verdik. Fırat Kalkanı, Zeytindalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı Harekatıyla kara sınırlarını, Akdeniz’de de mavi vatan sınırlarını korumak için gece gündüz nöbetteki askerlerin de bugün aynı şuurla görev yapmaktadırlar. Gözünü bu topraklara dikenlerle mücadelemiz sonuna kadar sürecektir. Her karışı aziz şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış bu mübarek vatanı ve onların hatıralarını, asla çiğnetmeyeceğiz. Bu madalyalar ve beratlar devletimiz ve milletimizin sizlere şükran ifadesidir” dedi.
Vali Doğan’ın konuşmasının ardından şehit ailelerine ve gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratını verdi.
Törene şehit yakınları ve gazilerin yanı sıra protokol üyeleri katıldı.

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