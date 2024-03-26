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Hatay'da şiddetli rüzgar ve yağış etkili oldu

AA AA
26.03.2024 11:21
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Hatay ve ilçelerinde, şiddetli rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Hatay'da şiddetli rüzgar ve yağış etkili oldu

Gece saatlerinde etkili olan rüzgar ve sağanak nedeniyle kent merkezinde bazı yollarda su birikintisi oluştu.

Belen ilçesinde rüzgarın etkisiyle ağaçlar devrildi, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir iş yerinin çatısı uçtu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çatının uçtuğu bölgede yolu trafiğe kapattı. İtfaiye ekiplerinin devrilen ağacı kaldırmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.

Dörtyol ilçesinde de Hacı Bayram Türkoğlu Bulvarı ile Numuneevler ve Sanayi mahallelerinde yağış nedeniyle yollarda su birikintisi oluştu.

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Anahtar Kelimeler:
Hatay Belen Dörtyol rüzgar ağaç

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