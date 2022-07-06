YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Hatay'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Hatay'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

06.07.2022 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Hatay'ın Dörtyol ve Payas ilçelerinde silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki ilçede silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Ev ve iş yerlerinde yapılan aramada ruhsatsız 2 tüfek, 4 tabancayla bunlara ait mermi, fişek ve 213 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden A.S.T, Ö.C. ve R.T.T. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer ikisi serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hatay'da iş yerinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandıHatay'da iş yerinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
Sivasspor'da üç futbolcu sağlık kontrolünden geçirildiSivasspor'da üç futbolcu sağlık kontrolünden geçirildi
Türkiye Minikler Hentbol Şampiyonası Alanya'da yapıldıTürkiye Minikler Hentbol Şampiyonası Alanya'da yapıldı
Anahtar Kelimeler:
Hatay operasyon

Hatay Namaz Vakitleri 6 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:35
Sabah
05:17
Öğle
12:45
İkindi
16:34
Akşam
20:03
Yatsı
21:38
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tutuklanma sebebi şoke etti! Canlı yayında göğüslerini açıp...

Tutuklanma sebebi şoke etti! Canlı yayında göğüslerini açıp...

Bu nasıl doğum günü kutlaması? Mezarı başında alkol içtiler

Bu nasıl doğum günü kutlaması? Mezarı başında alkol içtiler

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

52 günlük kabus! Okul servisinden kaçırıp yerin altında sakladı

52 günlük kabus! Okul servisinden kaçırıp yerin altında sakladı

Kendinize bu kötülüğü yapmayın: Öyle zararları var ki...

Kendinize bu kötülüğü yapmayın: Öyle zararları var ki...

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.