Hatay'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Hatay'ın Dörtyol ve Payas ilçelerinde silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki ilçede silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Ev ve iş yerlerinde yapılan aramada ruhsatsız 2 tüfek, 4 tabancayla bunlara ait mermi, fişek ve 213 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden A.S.T, Ö.C. ve R.T.T. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer ikisi serbest bırakıldı.

