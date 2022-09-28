Hatay'da silah kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Hatay'ın Defne ilçesinde düzenlenen silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Elektrik Mahallesi'nde M.A'nın evine operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, 2 otomatik av tüfeği, el yapımı tüfek, göz yaşartıcı gaz bombası ve 540 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan ev sahibi M.A. emniyete götürüldü.



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