Hatay'da silahla yaralama olayına karışan 3 zanlı tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde silahla yaralama olayına karıştıkları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mustafa Kemal Mahallesi'nde silahla yaralamaya karıştıkları belirlenen 4 zanlıyı operasyonla gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde, tabanca, tüfek, çelik yelek, fişek ve kartuş ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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