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Hatay’da silahlı kavgaya karışanlara 47 bin TL ceza

HATAY HABERLERİ  | 02.05.2020 20:37 | Son Güncelleme

Hatay’ın İskenderun ilçesinde kavga eden şahıslara sokağa çıkma yasağı ihlal ettikleri gerekçesiyle 47 bin TL ceza kesilirken, şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Alınan Bilgiye göre, İskenderun ilçesi Buluttepe Mahallesi’nde silahlı kavga olduğu ihbarı alan polis, olay yerinden kaçan şahıslara yönelik 5 ikamette yapılan aramalarda; 22 kök kenevir, 2 adet ruhsatsız silah, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 3 adet captagon, 1 adet şasesi kazınmış motosiklet iskeleti ve çok sayıda parçalanmış motosiklet parçaları ele geçirildi.Kavgaya karışan şahıslara sokağa çıkma yasağı ihlalden 47 bin 250 TL idari yaptırım uygulanırken gözaltına alınan 4 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde kavga eden şahıslara sokağa çıkma yasağı ihlal ettikleri gerekçesiyle 47 bin TL ceza kesilirken, şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Alınan Bilgiye göre, İskenderun ilçesi Buluttepe Mahallesi’nde silahlı kavga olduğu ihbarı alan polis, olay yerinden kaçan şahıslara yönelik 5 ikamette yapılan aramalarda; 22 kök kenevir, 2 adet ruhsatsız silah, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 3 adet captagon, 1 adet şasesi kazınmış motosiklet iskeleti ve çok sayıda parçalanmış motosiklet parçaları ele geçirildi.
Kavgaya karışan şahıslara sokağa çıkma yasağı ihlalden 47 bin 250 TL idari yaptırım uygulanırken gözaltına alınan 4 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Antakya
Zorkun Eczanesi
Antakya
Ezgi Uyar Eczanesi
Iskenderun
Kanatlı Eczanesi
Iskenderun
Öyküm Eczanesi
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