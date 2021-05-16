Hatay'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Beşiktaş taraftarlarının şampiyonluk kutlamasına izin verilmedi

Hatay'da Beşiktaş taraftarlarının, şampiyonluk kutlaması yapmasına sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle izin verilmedi.

Beşiktaş'ın şampiyonluğu ilan etmesinin ardından Hatay'ın Hassa ilçesinde bazı taraftarlar, Girne Mahallesi'nde kutlama yapmak istedi.

Sokağa çıkma kısıtlaması olduğunu belirten polis ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında grubun dışarıda kutlama yapmasına izin vermedi.

Polis ekipleri, taraftarlara evlerine dönmeleri konusunda uyarıda bulundu.

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