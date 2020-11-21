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Hatay’da sokağa çıkma kısıtlaması sonrası caddeler sessizliğe büründü

HATAY HABERLERİ  | 21.11.2020 22:01 | Son Güncelleme

Tüm Türkiye genelinde bugün saat 20.00’da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında Hatay’da da caddeler sessizliğe büründü.Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişler Bakanlığı kararı ile tüm Ülke genelinde saat 20.00’da başlamak üzere 22 Kasım Pazar günü saat 10.00’a kadara sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

Tüm Türkiye genelinde bugün saat 20.00’da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında Hatay’da da caddeler sessizliğe büründü.
Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişler Bakanlığı kararı ile tüm Ülke genelinde saat 20.00’da başlamak üzere 22 Kasım Pazar günü saat 10.00’a kadara sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Yasağın başladığı saat itibari ile Hatay’da tüm cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü. Yasak sonrasında Hatay’ın Antakya İlçesinin en işlek noktası olan Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Caddesi gibi bölgelerde görevli polis ekipleri dışında kimse ortalarda görünmedi.
Hatay’ın İskenderun ilçesinde de vatandaşlar yasağa uyarken, boş sokak ve caddeler havadan drone ile de görüntülendi.

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