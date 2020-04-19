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Hatay’da sokak hayvanları unutulmadı

HATAY HABERLERİ  | 19.04.2020 14:37 | Son Güncelleme

Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Arsuz İlçe Jandarma ve Arsuz Belediyesi ortak çalışması ile sokağa çıkma yasağı dolayısıyla sokak hayvanlarının beslenmede sıkıntı yaşamamaları için sahaya inerek mama ve su bıraktı.Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Cüneyt Çağlar, sokak hayvanlarının aç kalmaması adına böyle bir çalışma yaptıklarını belirterek, “Yaşadığımız küresel salgın sürecinde can dostlarımız sokak hayvanlarına karşı daha duyarlı hareket ediyor, onların aç kalmamaları için gereken önemi gösteriyoruz.

Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Arsuz İlçe Jandarma ve Arsuz Belediyesi ortak çalışması ile sokağa çıkma yasağı dolayısıyla sokak hayvanlarının beslenmede sıkıntı yaşamamaları için sahaya inerek mama ve su bıraktı.
Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Cüneyt Çağlar, sokak hayvanlarının aç kalmaması adına böyle bir çalışma yaptıklarını belirterek, “Yaşadığımız küresel salgın sürecinde can dostlarımız sokak hayvanlarına karşı daha duyarlı hareket ediyor, onların aç kalmamaları için gereken önemi gösteriyoruz. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı bu hafta sonunda sokak hayvanlarının beslenmelerine yönelik çalışmalarımıza hız verdik. İl ve İlçe personellerimiz, veteriner hekimlerimiz, sokak sokak gezerek beslenemeyen hayvanlar için mama ve su bıraktılar. Can dostlarımızı seviyoruz ve onlarında yanındayız” dedi.
Sokak hayvanlarını besleme etkinliğine, Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Şube Müdürü Cüneyt Çağlar, Arsuz Belediyesi personelleri Arsuz İlçe Jandarma ve veteriner hekimler ile teknik personeller katıldı.

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