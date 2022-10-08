Hatay’da su kanalına düşen deveyi itfaiye kurtardı

Hatay’ın Antakya ilçesinde su kanalına düşen deve, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İlçeye bağlı Yeşilova Mahallesi'nde su kanalına düşen devenin sahibi, hayvanını bulunduğu yerden çıkaramayınca Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinden yardım istedi.

Bölgeye giden itfaiye ekipleri, iş makinesi ve halat yardımıyla hayvanı bulunduğu yerden kurtardı.

İtfaiye görevlilerince su ile yıkanan deve, kontrollerinin ardından sahibine teslim edildi.



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