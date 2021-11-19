Hatay'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucu bulundu

Hatay'ın Hassa ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde sahte para ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 200 gram metamfetamin, 5 adet uyuşturucu hap ile sahte olduğu tespit edilen 200 liralık banknot ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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