Hatay'da süslenen tren, Kurtuluş Savaşı'nda ilk kurşunun atıldığı Dörtyol'a öğrenci taşıdı

Dörtyol Kaymakamlığı koordinasyonunda, Dörtyol Yeşilköy Ziya Gökalp İlkokulu ile İskenderun Nene Hatun Anaokulu tarafından yürütülen "Cumhuriyetin Aydınlık Yüzleri Tarihi Öğreniyor" projesi kapsamında öğrenciler İskenderun tren garında buluştu.

Öğrenciler, rengarenk süslenen trene bindirilerek Milli Mücadele'de ilk kurşunun atıldığı yer olan Dörtyol'a götürüldü.

Dörtyol Kaymakamı Ümit Altay'a "100. Yıl" ibareli tablo takdim eden öğrenciler ve velilerine burayla ilgili bilgiler verildi.

Altay, Kurtuluş Savaşı'nda ilk kurşunun bu topraklarda atıldığını belirterek, "Cumhuriyet trenimizi karşılamak için burada toplandık. Kurtuluş Savaşı'mızın başlangıcının gerçekleştiği bu topraklarda, bu vatansever ilçemizde, Kurtuluş Savaşı'nın ilk kurşunu atıldı. Kahraman Dörtyol ilçesi, düşmana karşı mücadelenin ilk ışıklarını, ilk kıvılcımlarını burada yaktı." dedi.

Etkinliğe, Dörtyol Emniyet Müdürü Dinçer Kalkan, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

