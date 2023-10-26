YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Hatay'da süslenen tren, Kurtuluş Savaşı'nda ilk kurşunun atıldığı Dörtyol'a öğrenci taşıdı

Hatay'da süslenen tren, Kurtuluş Savaşı'nda ilk kurşunun atıldığı Dörtyol'a öğrenci taşıdı

26.10.2023 07:31 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da "Cumhuriyetin Aydınlık Yüzleri Tarihi Öğreniyor" projesi kapsamında süslenen tren, İskenderun'dan Kurtuluş Savaşı'nda ilk kurşunun atıldığı Dörtyol ilçesine öğrenci taşıdı.

Hatay'da süslenen tren, Kurtuluş Savaşı'nda ilk kurşunun atıldığı Dörtyol'a öğrenci taşıdı

Dörtyol Kaymakamlığı koordinasyonunda, Dörtyol Yeşilköy Ziya Gökalp İlkokulu ile İskenderun Nene Hatun Anaokulu tarafından yürütülen "Cumhuriyetin Aydınlık Yüzleri Tarihi Öğreniyor" projesi kapsamında öğrenciler İskenderun tren garında buluştu.

Öğrenciler, rengarenk süslenen trene bindirilerek Milli Mücadele'de ilk kurşunun atıldığı yer olan Dörtyol'a götürüldü.

Dörtyol Kaymakamı Ümit Altay'a "100. Yıl" ibareli tablo takdim eden öğrenciler ve velilerine burayla ilgili bilgiler verildi.

Altay, Kurtuluş Savaşı'nda ilk kurşunun bu topraklarda atıldığını belirterek, "Cumhuriyet trenimizi karşılamak için burada toplandık. Kurtuluş Savaşı'mızın başlangıcının gerçekleştiği bu topraklarda, bu vatansever ilçemizde, Kurtuluş Savaşı'nın ilk kurşunu atıldı. Kahraman Dörtyol ilçesi, düşmana karşı mücadelenin ilk ışıklarını, ilk kıvılcımlarını burada yaktı." dedi.

Etkinliğe, Dörtyol Emniyet Müdürü Dinçer Kalkan, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Başakşehir’de iş yerinde doğalgaz patlaması: Müdahale sırasında 1 kişi dumandan etkilendiBaşakşehir’de iş yerinde doğalgaz patlaması: Müdahale sırasında 1 kişi dumandan etkilendi
Down sendromlu 7 yaşındaki Muhammet’in acı ölümüDown sendromlu 7 yaşındaki Muhammet’in acı ölümü
Söke’de ilçe protokolü 100. Yıl için koştuSöke’de ilçe protokolü 100. Yıl için koştu
Anahtar Kelimeler:
Dörtyol

Hatay Namaz Vakitleri 28 Ekim Cumartesi

İmsak
05:27
Sabah
06:47
Öğle
12:24
İkindi
15:25
Akşam
17:52
Yatsı
19:06
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Canlı canlı yediği ahtapot boğazına sıkışınca boğuldu

Canlı canlı yediği ahtapot boğazına sıkışınca boğuldu

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Gazze'de mucize! Ölen annesinin karnından sağ çıktı

Gazze'de mucize! Ölen annesinin karnından sağ çıktı

Asırlık tanık 10 kadın! Atatürk'ü ve Cumhuriyet'i anlattılar

Asırlık tanık 10 kadın! Atatürk'ü ve Cumhuriyet'i anlattılar

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.