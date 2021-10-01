YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Hatay'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Hatay'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

01.10.2021 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Hatay'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 9 parça objenin ele geçirildiği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli S.A'nın M.Ö. 2000 yılına ait olduğu tahmin edilen tarihi eserleri satmaya çalıştığı bilgisini aldı.

Bunun üzerine şüphelinin otomobilini Ürgen Paşa Mahallesi'nde durduran ekipler, içerisinde 9 parça tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ele geçirdi.

Araçtaki S.A. ile birlikte M.E. ve O.B. gözaltına alındı.

Ele geçirilen tarihi eser niteliğindeki malzemeler ise Hatay Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yargıtaydan emsal karar! Bu sözleri söyleyen yandıYargıtaydan emsal karar! Bu sözleri söyleyen yandı
Van Gölü’nün suyu çekilince ortaya çıktı! Tam 100 yıllıkVan Gölü’nün suyu çekilince ortaya çıktı! Tam 100 yıllık
Hatay'da polyester imalathanesinde çıkan yangın söndürüldüHatay'da polyester imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü
Anahtar Kelimeler:
Hatay

Hatay Namaz Vakitleri 1 Ekim Cuma

İmsak
05:05
Sabah
06:23
Öğle
12:30
İkindi
15:51
Akşam
18:27
Yatsı
19:40
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Ankara'da bir kişi evinde elleri ve ayakları bağlı şekilde ölü bulundu

Ankara'da bir kişi evinde elleri ve ayakları bağlı şekilde ölü bulundu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kütahya'da 3. kattaki pencereden düşen hamile kadının eşi tutuklandı

Kütahya'da 3. kattaki pencereden düşen hamile kadının eşi tutuklandı

Adana Demirsporlu Balotelli, düğünde halay çekip davul eşliğinde oynadı

Adana Demirsporlu Balotelli, düğünde halay çekip davul eşliğinde oynadı

Yeni Malatyaspor, Hatayspor maçında 3 puanı hedefliyor

Yeni Malatyaspor, Hatayspor maçında 3 puanı hedefliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.