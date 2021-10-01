Hatay'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 9 parça objenin ele geçirildiği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli S.A'nın M.Ö. 2000 yılına ait olduğu tahmin edilen tarihi eserleri satmaya çalıştığı bilgisini aldı.

Bunun üzerine şüphelinin otomobilini Ürgen Paşa Mahallesi'nde durduran ekipler, içerisinde 9 parça tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ele geçirdi.

Araçtaki S.A. ile birlikte M.E. ve O.B. gözaltına alındı.

Ele geçirilen tarihi eser niteliğindeki malzemeler ise Hatay Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.



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