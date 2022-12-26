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Hatay’da tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 14 yaralı

26.12.2022 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, sabah 06.00 sıralarında Yeşilköy ile Yeniyurt Mahalleleri arasında meydana geldi. tarım işçilerini taşıyan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 ACH 560 plakalı midibüs kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Midibüste bulunan 14 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken ilk müdahalelerinin ardından ambulansla çevre ilçelerde bulunan hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

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