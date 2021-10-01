Hatay'da tedavi edilen 12 yabani hayvan doğaya salındı

Hatay'da yaralı halde bulunan 7 leylek, 3 peçeli baykuş ve biri kızıl 2 şahin, tedavilerinin ardından doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Rektörlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, üniversitenin kampüs yerleşkesinde hizmet veren Hatay Mustafa Kemal Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen 7 leylek, 3 peçeli baykuş, biri kızıl 2 şahinin tedavileri tamamlandı.

Yabani hayvanlar, tedavi ve uyum süreçlerinin ardından doğal yaşam alanına salındı.

Kampüs yerleşkesinde gerçekleşen etkinliğe, HMKÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya, Veteriner Fakültesi Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Muhammed Enes Altuğ ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 7. Bölge Hatay Şube Müdürü Cüneyt Çağlar ile öğretim üyeleri ve merkezde görevli veteriner hekimler katıldı.

