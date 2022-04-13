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Hatay'da tekstil atölyesinde çıkan yangın hasara yol açtı

13.04.2022 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da tekstil atölyesinde çıkan yangın hasara yol açtı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü.

Karaağaç Mahallesi'nde tekstil ürünleri tamiri yapılan 3 katlı binanın üst katındaki atölyede bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri, yangını yaklaşık 1,5 saatlik müdahaleyle söndürdü.

Hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Öte yandan, binanın üst katının alevler içinde kalması çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

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