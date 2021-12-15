Hatay’da tırın çarptığı otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Hatay'da tırın çarptığı otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi.

Fatih Süner, Antakya-İskenderun kara yolu Bakras mevkisinde 31 ZF 611 plakalı otomobilini yol kenarına park etti.

Otomobilden inerek aracına yaslanan Süner'e bu sırada arkasından gelen M.K. idaresindeki 31 EG 281 plakalı tır çarptı.

Kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibi, Süner'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Süner'in cenazesi Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza yerinden kaçan tır sürücüsü, ekiplerin çalışması sonucu gözaltına alındı.



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