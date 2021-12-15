YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Hatay’da tırın çarptığı otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Hatay’da tırın çarptığı otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

15.12.2021 02:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’da tırın çarptığı otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Hatay'da tırın çarptığı otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi.

Fatih Süner, Antakya-İskenderun kara yolu Bakras mevkisinde 31 ZF 611 plakalı otomobilini yol kenarına park etti.

Otomobilden inerek aracına yaslanan Süner'e bu sırada arkasından gelen M.K. idaresindeki 31 EG 281 plakalı tır çarptı.

Kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibi, Süner'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Süner'in cenazesi Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza yerinden kaçan tır sürücüsü, ekiplerin çalışması sonucu gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Asansörde tecavüz girişimi! İlk vukuatı bu değilmiş Asansörde tecavüz girişimi! İlk vukuatı bu değilmiş
Ünlü sunucudan taciz itirafı! "10 yıldır maruz kalıyorum"Ünlü sunucudan taciz itirafı! "10 yıldır maruz kalıyorum"
İskenderunspor - Düzcespor: 3-1İskenderunspor - Düzcespor: 3-1
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Hatay

Hatay Namaz Vakitleri 15 Aralık Çarşamba

İmsak
06:07
Sabah
07:32
Öğle
12:35
İkindi
15:08
Akşam
17:29
Yatsı
18:49

Hatay Nöbetçi Eczaneler15 Aralık Çarşamba

Üniversite Eczanesi
Serinyol
Andı Eczanesi
Defne
Askar Eczanesi
Defne
Keskın Eczanesi
Defne
Yılmaz Eczanesi
Defne
Elıf Eczanesi
Iskenderun
Tertemiz Eczanesi
Iskenderun
Tümünü Göster
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Sakarya'da sürücüsü "dur" ihtarına uymayan otomobil, polis otosuna çarptı

Sakarya'da sürücüsü "dur" ihtarına uymayan otomobil, polis otosuna çarptı

Başkale'deki selzedelere beyaz eşya yardımı yapıldı

Başkale'deki selzedelere beyaz eşya yardımı yapıldı

Düzce'de hamsi festivalinde 5 ton balık tüketildi

Düzce'de hamsi festivalinde 5 ton balık tüketildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.