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Hatay'da toplantı ve gösteri yürüyüşleri 3 gün süreyle yasaklandı

HATAY HABERLERİ  | 28.07.2020 11:32 | Son Güncelleme

Hatay'da toplantı ve gösteri yürüyüşleri 3 gün süreyle yasaklandı

Hatay'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplantı, konser ve gösteri yürüyüşleri, 28-30 Temmuz'da yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılmamasını önlenmek için gerekli tedbirlerin alınmaya devam edildiği belirtildi.

Kamu düzeninin korunması, halk sağlığının tehlikeye atılmaması ve salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla bazı faaliyetlerin yasaklandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler, devlet kurum ve kuruluşlarının program ve etkinlikleri, resmi bayram, anma günleri, tören ve kutlamalar ile bu kurumların düzenleyeceği gelenek, göreneklere göre yapacakları programlar, spor faaliyetleri ile bilimsel ticari ve ekonomik amaçlı yapılan toplantılar ve sivil toplum kuruluşlarının kendi binalarında kendi üyelerine yönelik yapacağı toplantılar hariç olmak üzere, ilimiz sınırlarında huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının tasarrufa müteallik emniyeti kamu esenliğinin sağlanması, milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici provakatif eylemlerin önüne geçilebilmesi, milli güvenlik kamu düzeni, kamu güvenliği, Cumhuriyetin temel nitelikleri ve devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, suçların önlenmesi müessif olayların yaşanmaması amacıyla, il merkezi, ilçeler polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamında, tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık ve kapalı yer toplantısı ile protesto eylemi, konser, şenlik, festival, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stand açma, çelenk sunma törenleri, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart ve poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtmak, imza masası açmak, meşale yakmak ve taşımak, konferans, panel ve benzeri tüm etkinlikler 28 Temmuz saat 00.01'den 30 Temmuz saat 23.59'a kadar yasaklanmıştır."

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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Hatay Nöbetçi Eczaneler28 Temmuz Salı

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