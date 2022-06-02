Hatay'da toz taşınımı etkili oluyor

Hatay kent merkezi ve ilçelerinde Suriye üzerinden gelen toz taşınımı etkili oldu.

Antakya, Defne, Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerinde öğleden sonra başlayan toz bulutu etkisini artırıyor.

Toz bulutu nedeniyle gökyüzü kızıla dönerken hava kalitesinde azalma ve görüş mesafesinde yer yer düşme yaşandı.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentteki toz taşınımının yarın akşam saatlerine kadar etkisini sürdüreceği bildirildi.



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