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Hatay’da trafik kazası: 1 yaralı

HATAY HABERLERİ  | 09.09.2020 13:06 | Son Güncelleme

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybedip, direğe çarpan bir kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, 34 ZH 6628 plakalı otomobil, kayganlaşan yolda üst geçit direğine çarptı.

Hatay’da trafik kazası: 1 yaralı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybedip, direğe çarpan bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, 34 ZH 6628 plakalı otomobil, kayganlaşan yolda üst geçit direğine çarptı. Kazada, ismi öğrenilemeyen sürücü yaralanırken, araçta maddi hasar oluştu. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı sürücü Kırıkhan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kaza yerinde yaptıkları incelemenin ardından kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı. Öte yandan, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, Kırıkhan Belediyesi ekibi tarafından yapılan temizliğin ardından tekrar trafiğe açıldı.

Hatay’da trafik kazası: 1 yaralı

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