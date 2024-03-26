Hatay’da trafik kazası: 5 ölü, 2 yaralı

Kaza, Payas Dörtyol karayolu Özerli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Kaza, otomobille tırın çarpışması sonucu meydana geldi. İlk belirlemelere göre kazada 5 kişi öldü, 2 yaralandı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.