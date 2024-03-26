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Hatay’da trafik kazası: 5 ölü, 2 yaralı

İHA İHA
26.03.2024 14:42
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Hatay’ın Dörtyol ilçesinde, otomobille tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre aynı aileden 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Payas Dörtyol karayolu Özerli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Kaza, otomobille tırın çarpışması sonucu meydana geldi. İlk belirlemelere göre kazada 5 kişi öldü, 2 yaralandı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

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